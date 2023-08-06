Sejarah Stadion Gajayana: Dibangun Belanda dengan Biaya 100 Ribu Gulden, Kini Direnovasi

KOTA MALANG - Stadion Gajayana Kota Malang bakal direnovasi usai diajukan Arema FC untuk homebase atau kandang di Liga 1 musim 2023 - 2024. Stadion Gajayana Malang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Bahkan konon Stadion Gajayana yang berada di Jalan Semeru Kota Malang ini peristiwa sejarah Indonesia mempertahankan kemerdekaannya terjadi di stadion ini.

Pegiat Sejarah Malang Eko Irawan menjelaskan, stadion ini dibangun di 1 April 1924 oleh Wali Kota Malang H. I. Bussemaker dan dibangun selama dua tahun oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan stadion ini menelan dana hingga 100 ribu gulden satu sekitar Rp800 juta kala itu.

"Stadion ini dibangun selama dua tahun sejak 1924 di masa penjajahan Belanda menghabiskan dana 100 ribu gulden, tahun 1926 stadion ini diresmikan. Jadi ini memang menjadi stadion olahraga pertama di Indonesia," ujar Eko Irawan saat berbincang dengan Okezone belum lama ini.

Eko menerangkan, pembangunan stadion oleh Belanda ini dilakukan satu paket dengan lapangan di area luar stadion dan sebuah kolam renang di sisi utara stadion. Stadion sendiri dibangun dengan kapasitas mampu menampung sebanyak 5 - 10 ribu penonton kala itu. Hal ini yang disebutnya menjadi salah satu stadion olahraga terbesar kala itu.

"Jadi itu dibangun satu paket, dua stadion lapangan dan kolam renang, itu semua dibangun butuh waktu dua tahun. Jadi kalau di awal dindingnya itu rendah, tapi posisinya sudah miring kayak gitu. Waktu itu 5 - 10 ribu terbesar se-Indonesia. Memang terbesar se-Indonesia waktu itu," ucap pria pengelola Museum Reenactor Ngalam.