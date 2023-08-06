Kasus Mutilasi di Jombang, Polisi Ungkap Ada Luka di Kaki dan Dada Korban

JOMBANG - Polisi terus menyelidiki kasus mutilasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari hasil autopsi terhada potongan tubuh korban, terungkap adanya penganiayaan.

Dugaan penganiayaan itu lantaran ditemukan luka sayatan di bagian kaki dan dada korban. Selain itu, korban diduga kehabisan oksigen hingga mengakibatkan kematian.

"Ada dua luka bacokan sebelum meninggal di bagian kaki sebelah kiri dan dada. Indikasinya ada (penganiayaan). Selain itu ada kehabisan oksigen," kata Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto, Minggu (6/8/2023).

Ia menjelaskan, setelah korban tewas, pelaku kemudian memutilasi tubuhnya. Potongan tubuh korban kemudian dimasukkan ke dua karung.

Satu karung berisi potongan tubuh dan tangan dan karung lainnya berisi potongan tubuh dan kaki. Namun, hingga kini bagian kepala belum ditemukan.

"Sisa kepala saja," kata Aldo.