Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kasus Mutilasi di Jombang, Polisi Ungkap Ada Luka di Kaki dan Dada Korban

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |12:27 WIB
Kasus Mutilasi di Jombang, Polisi Ungkap Ada Luka di Kaki dan Dada Korban
Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto. (iNews/Mukhtar Bagus)
A
A
A

 

JOMBANG - Polisi terus menyelidiki kasus mutilasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari hasil autopsi terhada potongan tubuh korban, terungkap adanya penganiayaan.

Dugaan penganiayaan itu lantaran ditemukan luka sayatan di bagian kaki dan dada korban. Selain itu, korban diduga kehabisan oksigen hingga mengakibatkan kematian.

"Ada dua luka bacokan sebelum meninggal di bagian kaki sebelah kiri dan dada. Indikasinya ada (penganiayaan). Selain itu ada kehabisan oksigen," kata Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto, Minggu (6/8/2023).

Ia menjelaskan, setelah korban tewas, pelaku kemudian memutilasi tubuhnya. Potongan tubuh korban kemudian dimasukkan ke dua karung.

Satu karung berisi potongan tubuh dan tangan dan karung lainnya berisi potongan tubuh dan kaki. Namun, hingga kini bagian kepala belum ditemukan.

"Sisa kepala saja," kata Aldo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148627/update_kasus_mutilasi_perempuan_cantik_jadi_10_bagian_motifnya_utang_piutang-9mKf_large.jpeg
Update Kasus Mutilasi Perempuan Cantik Jadi 10 Bagian, Motif Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113514/viral-fSVz_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Mayat Pria Tanpa Kepala dan Tak Berbusana di Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement