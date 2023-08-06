Puluhan Buku MTs hingga MA di Sampang Diduga Menyimpang

SAMPANG - Puluhan buku fiqih dan aqidah akhlak ditemukan terdapat kesalahan dan diduga menyimpang dari ajaran Ahlusunnah Waljamaah.

Buku tersebut untuk mata pelajaran tingkat Madrasah Tswaiyah (Mts) hingga Madrasah Aliyah (MA) ditemukan Lembaga Dakwah MWC NU Kedungdung, Kabupaten Sampang.

Setelah melalui proses kajian, tim menemukan ada 69 kesalahan dalam buku fiqih dan akidah akhlak yang tersebar di madrasah dan sekolah.

Ketua Kurikulum Pondok Pesantren (Ponpes) Gedangan Daleman Kedungdung, Sampang, Muqoffi mengatakan, temuan tersebut terdapat di salah satu buku yang diterbitkan oleh salah satu penerbit nasional ER dengan total sebanyak 24 kesalahan.

Kemudian, buku terbitan Kemenag RI dengan 18 kesalahan, terbitan Kemendikbud RI ada 13 kesalahan, dan dalam buku penerbit nasional TS ditemukan 13 kesalahan.

Muqofi menjelaskan, tim Bahtsul Masail Ponpes Gedangan Daleman bersama tim media literasi Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang telah melakukan kajian dan menelaah.

Salah satunya hukum membaca syahadat sebagai rukun khutbah Jumat dan hukum fiqih lainnya. Pada beberapa kitab termasuk Madzahibul Arba’ah tidak satu pun pendapat yang menyebutkan, bahwa syahadat menjadi rukun Jumat.

“Puluhan buku ini kami kaji karena sudah beredar di seluruh madrasah dan sekolah, khususnya di Kabupaten Sampang, Madura,” ujarnya, Minggu (6/8/2023).