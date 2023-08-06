Advertisement
HOME NEWS JABAR

Imbas Kebakaran Pasar Sadang Serang, Pemkot Bandung Siapkan Pasar Sementara

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:15 WIB
Imbas Kebakaran Pasar Sadang Serang, Pemkot Bandung Siapkan Pasar Sementara
Pasar Sadang Serang kebakaran (Foto: Dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang menyiapkan pasar sementara bagi pedagang yang terkena imbas kebakaran di Pasar Sadang Serang, Jumat 4 Agustus 2023 lalu.

"Kita sudah mencoba gerak cepat. Alhamdulillah penanganan apinya sudah selesai, pendinginannya sudah selesai. Meski begitu, ada prosedur lain yaitu pemeriksaan kepolisian (Inafis) untuk memastikan penyebab kebakaran," ujar Ema, Minggu (6/8/2023).

Menanggapi harapan pedagang pasar yang terdampak musibah kebakaran, Ema menyebut Pemkot memiliki 2 alternatif lokasi pasar sementara. Pertama, di sekitar halaman terminal, atau di sekitar rumah susun (Rusunawa Sadang Serang).

Dia memastikan bahwa hal ini sedang dikoordinasikan oleh Pelaksana Tugas Dirut Perumda Pasar Juara dengan para pedagang.

"Saya akan pimpin tim Pemkot Bandung. Ada Damkar (Diskar PB), dan ada Disciptabintar yang nantinya akan melakukan pengukuran untuk mengakomodasi 170 lapak. Nanti akan dibuatkan non permanen untuk sementara, yang jelas para pedagang tidak bertambah beban. Itu urusan kami, selama tempatnya di sana (2 alternatif tempat yang ditawarkan Pemkot Bandung)," katanya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
