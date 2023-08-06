Advertisement
HOME NEWS JABAR

Edukasi Program Ganjar Pranowo, Masyarakat Diajak Lestarikan Lingkungan Sekitar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:49 WIB
Relawan Ganjar Pranowo ajak masyarakat jaga kelestarian lingkungan sekitar (Foto: istimewa/Okezone)
BANDUNG - Sukarelawan Ganjar Creativity (Ganjartivity) yang terdiri dari para alumni muda UPI, ITB, dan Unpad mengajak masyarakat dengan tidak membuang sampah ke kali guna melestarikan lingkungan sekitar.

Selain demi merawat kebersihan air dari hulu ke hilir, masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah di sepanjang aliran kali agar tidak terjadi pencemaran. Sebab, air yang kotor akan mempengaruhi kualitas ikan karena ekosistem airnya yang tercemar.

Relawan Ganjar Pranowo itu juga mengampanyekan pentingnya mengonsumsi ikan kepada warga melalui acara mancing mania bertajuk Ngadawuh Ganjar (Ngajar) bareng komunitas memancing, acara itu digelar di Jalan Lampegan, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia mengatakan tradisi memancing merupakan budaya daerah Bandung yang sangat digemari oleh masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, Dicky berharap masyarakat nantinya makin suka mengonsumsi ikan sebagai sumber protein.

"Selain silaturahmi membahas Pak Ganjar, kami mengajak edukasi juga pentingnya memakan ikan. Karena saya lihat budaya mengonsumsi ikan di kami sangat kurang. Jadi kami pengin peningkatan makan ikan makin besar biar mengurangi stunting, gizi buruk di negara kita," ujar Dicky.

