HOME NEWS JABAR

Bacaleg Abdul Khaliq Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Bandung

Erick Fahrizal , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:18 WIB
Bacaleg Abdul Khaliq Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Bandung
Abdul Khaliq Ahmad (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama tim relawan di salah satu Posko Pemenangan Partai Perindo di Desa Sukamantri, Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Partai Perindo membahas terkait benefit atau keuntungan yang didapat bagi pemegang kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Perindo.

Konsolidasi yang dipimpin oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad sekaligus Bacaleg DPR Partai Perindo dari Dapil Dua Jabar itu membahas terkait aktivasi KTA berasuransi Perindo.

Tidak hanya aktivasi saja, dalam kegiatan ini juga dibahas terkait benefit atau manfaat yang akan didapat oleh para pemegang KTA berasuransi Perindo itu.

"KTA berasuransi Perindo ini merupakan terobosan nyata dari Perindo sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat. Nantinya kartu ini dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya jika terjadi musibah," kata Abdul Kholiq.

Halaman:
1 2
      
