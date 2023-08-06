Fenomena Langka, Hujan Hanya Guyur 1 Rumah Warga di Tasikmalaya Bikin Heboh

TASIKMALAYA - Aneh tapi nyata, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ada fenomena alam berupa hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah warga saja.

Kejadian tersebut membuat warga heboh, karena kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Hujan deras mengguyur wilayah itu setelah warga menjalankan Sholat Subuh.

Akibatnya tidak sedikit warga yang mengambil air hujan tersebut karena kebetulan saat ini tengah mengalami krisis air bersih akibat kemarau.

Dalam video amatir terlihat saat warga Kampung Margalaksana, Kelurahan Karuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya fenomena alam berupa hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah pada Sabtu 5 Agustus 2023 pagi kemarin.

Kejadian tersebut membuat geger warga karena fenomena tersebut baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Bahkan, warga pun banyak yang mengambil air hujan karena kebetulan saat ini tengah mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang terjadi.

Menurut salah seorang warga, Titing, fenomena alam tersebut terjadi sekira pukul 04.30 pagi. Saat itu, dirinya yang hendak ke warung kaget setelah beberapa langkah dari rumahnya tidak terjadi hujan. Bahkan, lantai di rumah tetangganya dan tanah di sekitar lokasi juga kering.