Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Fenomena Langka, Hujan Hanya Guyur 1 Rumah Warga di Tasikmalaya Bikin Heboh

Asep Juhariyono , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |22:22 WIB
Fenomena Langka, Hujan Hanya Guyur 1 Rumah Warga di Tasikmalaya Bikin Heboh
Hujan guyur satu rumah di Tasikmalaya (Foto: Tangkapan layar/Asep Juhariyono)
A
A
A

TASIKMALAYA - Aneh tapi nyata, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ada fenomena alam berupa hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah warga saja.

Kejadian tersebut membuat warga heboh, karena kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Hujan deras mengguyur wilayah itu setelah warga menjalankan Sholat Subuh.

Akibatnya tidak sedikit warga yang mengambil air hujan tersebut karena kebetulan saat ini tengah mengalami krisis air bersih akibat kemarau.

Dalam video amatir terlihat saat warga Kampung Margalaksana, Kelurahan Karuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya fenomena alam berupa hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah pada Sabtu 5 Agustus 2023 pagi kemarin.

Kejadian tersebut membuat geger warga karena fenomena tersebut baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Bahkan, warga pun banyak yang mengambil air hujan karena kebetulan saat ini tengah mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang terjadi.

Menurut salah seorang warga, Titing, fenomena alam tersebut terjadi sekira pukul 04.30 pagi. Saat itu, dirinya yang hendak ke warung kaget setelah beberapa langkah dari rumahnya tidak terjadi hujan. Bahkan, lantai di rumah tetangganya dan tanah di sekitar lokasi juga kering.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement