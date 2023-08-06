Usai Tertimpa Beton, Kondisi 3 Siswa SD di Padang Lawas Membaik

Siswa SD tertimpa beton menjalani perawatan di rumah sakit (Foto: Abdul Rohman)

SUMUT - Kondisi tiga siswa SDN 101280 Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara membaik. Mereka dirawat di RSUD Gunung Tua.

Mereka sudah menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Mereka merupakan merupakan korban tertimpa beton saat sedang melakukan kebersihan di sekolahnya pada Selasa lalu.

Muhammad Ikbal, dokter bedah yang menangani menyebut kondisi kesehatan ketiga siswa ini mengarah ke arah perbaikan. Ketiga siswa ini dalam beberapa hari ini ke depan bisa pulang berobat jalan.

Satu di antaranya yang mengalami patah tulang masih perlu perawatan yang serius. Selain itu, memerlukan tindakan operasi.

Pihak RSUD Gunung Tua mengatakan, segala pengobatan ketiga siswa digratiskan atau ditanggung oleh Bupati Padang Lawas Utara.

(Arief Setyadi )