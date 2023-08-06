Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Usai Tertimpa Beton, Kondisi 3 Siswa SD di Padang Lawas Membaik

Abdul Rahman , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |02:30 WIB
Usai Tertimpa Beton, Kondisi 3 Siswa SD di Padang Lawas Membaik
Siswa SD tertimpa beton menjalani perawatan di rumah sakit (Foto: Abdul Rohman)
A
A
A

SUMUT - Kondisi tiga siswa SDN 101280 Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara membaik. Mereka dirawat di RSUD Gunung Tua.

Mereka sudah menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Mereka merupakan merupakan korban tertimpa beton saat sedang melakukan kebersihan di sekolahnya pada Selasa lalu.

Muhammad Ikbal, dokter bedah yang menangani menyebut kondisi kesehatan ketiga siswa ini mengarah ke arah perbaikan. Ketiga siswa ini dalam beberapa hari ini ke depan bisa pulang berobat jalan.

Satu di antaranya yang mengalami patah tulang masih perlu perawatan yang serius. Selain itu, memerlukan tindakan operasi.

Pihak RSUD Gunung Tua mengatakan, segala pengobatan ketiga siswa digratiskan atau ditanggung oleh Bupati Padang Lawas Utara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement