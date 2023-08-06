Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, Begini Reaksi Kapendam Bukit Barisan

JAKARTA - Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa kasus puluhan anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan terkait penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan kini masih didalami oleh Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB).

Menurutnya, peristiwa ini merupakan ranah wilayah dari Kodam I Bukit Barisan.

"Itu kan wilayah Kodam I/BB, biarlah Kodam I/BB mendalami apakah betul itu tingkatan anggotanya," kata Julius saat dihubungi MNC Portal, Minggu (6/8/2023).

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian menambahkan bahwa kedatangan anggotanya ke Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan.

"Mayor Dedi Hasibuan bertindak sebagai penasehat hukum ARH yang juga merupakan saudaranya," kata Rico, Minggu (6/8/2023).