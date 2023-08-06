Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Belasan Remaja Tawuran Ditangkap, Nangis saat Diserahkan ke Dinsos untuk Pembinaan

Firdaus , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:27 WIB
Belasan Remaja Tawuran Ditangkap, Nangis saat Diserahkan ke Dinsos untuk Pembinaan
Remaja yang ditangkap saat tawuran menangis saat berpisah dengan orangtuanya untuk dikirim ke Dinsos guna menjalani pembinaan. (iNews/Firdaus)
A
A
A

PALEMBANG - Sebelas remaja yang akan tawuran ditangkap petugas Polsek Sukarami Palembang pada Sabtu (5/8/2023) dini hari. Polisi menyita tiga senjata tajam jenis pedang serta sebuah stik golf dari belasan remaja tersebut.

Para remaja ini ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarami, Palembang, sekitar pukul 02.00 WIB. aksi persiapan ajang tawuran direkam warga dan viral di media sosial.

Sebelas remaja yang diamankan dilakukan pemeriksaan dan pendataan di Mapolsek Sukarami Palembang. Hasil yang didapat, empat di antaranya masih berstatus pelajar. Bahkan salah satu pelajar ini ditangkap atas kepemilikan atau sedang membawa senjata tajam jenis pedang. Sementara remaja lainnya pengangguran dan putus sekolah.

“Dari 11 orang ini yang berhasil kami amankan bawa sajam itu 1 orang. 1 orang ini kami proses sesuai aturan,” kata Kapolsek Sukarami Palembang, Kompol Ikang Ade Putra pada Sabtu (5/8/2023).

Polisi mengamankan barang bukti pedang serta sebuah stik golf yang dibuang saat polisi melakukan penangkapan. Hasil pemeriksaan juga, ada remaja yang diamankan untuk ketiga kalinya berurusan dengan kasus sama.

Akibatnya, polisi mengambil tindakan dengan memberiksan sanksi kepada para remaja tersebut. Mereka diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan di tempat rehabilitasi.

Penyerahan pembinaan remaja tawuran disaksikan para orang tua di kantor polisi. Isak tangis orang tua dan para remaja tawuran ini pun pecah saat dipertemukan di kantor polisi.

Bahkan ada yang mencium kaki ibunya menangis meminta maaf memohon kepada polisi. Para orang tua berharap anaknya langsung bisa pulang saat dijemput di kantor polisi.

Kapolsek menjelaskan, modus mereka akan tawuran yaitu dengan undangan melalui media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement