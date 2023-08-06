Terinspirasi Ganjar Peduli Perempuan, Relawan Bikin Pelatihan Dorong Perempuan Mandiri

PALEMBANG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Sumatera Selatan (Sumsel) terinspirasi dengan sosok Ganjar Pranowo. Mereka menilai Ganjar memiliki kepedulian terhadap kaum perempuan, termasuk milenial.

Berangkat dari hal itu, Srikandi Ganjar Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan pelatihan eyelash extension atau sambung bulu mata untuk para perempuan milenial, di Palembang, Sumsel.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Sumsel, Nur Indah Haryani mengatakan kegiatan ini merepresentasikan sosok calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang peduli kepada perempuan milenial.

“Hari ini kami mengadakan kelas eyelash extension. Para peserta diajarkan bagaimana memakainya dan apa saja yang dibutuhkan. Kegiatan ini termotivasi dari Pak Ganjar yang peduli perempuan, sehingga tujuan kegiatan ini agar perempuan bisa mandiri dengan membuat usaha,” tutur Indah, dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Indah mengaku, antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya interaksi peserta dengan narasumber yang dihadirkan.

“Dengan aktifnya para peserta, ini menunjukkan mereka juga memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Harapannya usai kegiatan ini mereka bisa lebih mengenal sosok calon presiden kami,” ujarnya.