HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe : Kader dan Bacaleg Harus Kerja Keras Menangkan Pemilu 2024

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:45 WIB
Hary Tanoe : Kader dan Bacaleg Harus Kerja Keras Menangkan Pemilu 2024
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Ira Widya)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi dilakukan guna menguatkan kesiapan setiap dewan pimpinan wilayah Partai Perindo menjelang Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya strategi dan penguatan mesin partai jelang Pemilu 2024.

"Kader dan Bacaleg Perindo harus terus bekerja keras menyongsong kemenangan Partai pada Pemilu 2024," ujar Hary Tanoe saat menghadiri Konsolidasi Partai Perindo di Bandarlampung, Minggu (6/8/2023).

Dalam arahannya, Hary Tanoe membakar semangat para kader Partai dan Bacaleg Perindo untuk terus bekerja keras bergerak sesuai program strategis partai.

Hary Tanoe menuturkan, yang menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo. Baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal.

Halaman: 1 2
1 2
      
