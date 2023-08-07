Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Gerobak, Pedagang di Bandarlampung Doakan Perindo Semakin Maju

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:54 WIB
Dapat Gerobak, Pedagang di Bandarlampung Doakan Perindo Semakin Maju
Partai Perindo bagikan gerobak ke pedagang (Foto: Ira Widya)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Sejumlah pedagang kaki lima di Bandarlampung mengungkapkan rasa syukurnya lantaran mendapatkan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Salah satu pedagang, Said (43), warga Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame menerima gerobak UMKM Partai Perindo. Said merupakan pedagang tekwan model yang sudah berdagang dengan gerobak motornya sejak 2010 lalu.

Dalam pembagian empat gerobak UMKM Partai Perindo kali ini, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo secara langsung menyerahkan gerobak usai acara rapat koordinasi dan konsolidasi partai di Hotel Sheraton, Minggu (6/8/2023).

"Saya berterima kasih dan sangat bersyukur bisa mendapatkan gerobak UMKM Partai Perindo. Alhamdulillah terima kasih banyak. Benar-benar tidak diduga dapat gerobak dari Pak HT," ujar Said.

Said berharap, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa semakin maju dan dicintai masyarakat.

"Alhamdulillah bisa bantu rakyat. Semoga ke depannya lebih maju lagi," ungkap Said.

Halaman:
1 2
      
