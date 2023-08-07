Advertisement
Pemilu 2024, Perindo Optimis Menangkan Semua Dapil di NTB

Ramli Nurawang , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |01:16 WIB
SELONG - Ketua DPW Partai Perindo NTB H. Khairul Rijal optimis Partai Perindo NTB bisa memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

Optimisme itu, ujarnya, bukan tanpa dasar. Dari hasil evaluasi di semua kabupaten kota dan desa, penerimaan masyarakat terhadap Partai Perindo sangat baik. Hal ini tidak lepas dari efek TGB yang berada di barisan depan di partai ini.

"Dari hasil evaluasi kami di tingkat kabupaten hingga desa, alhamdulillah penerimaan masyarakat sangat antusias ngiring TGB", ucapnya saat ditemui usai mendampingi TGB di acara Zikrol Hauliyah MDQH Pancor, Minggu (6/8/2023).

Dia menargetkan semua daerah pemilihan (Dapil) terisi oleh kader - kader terbaik Partai Perindo dan merebut pimpinan DPRD baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota.

