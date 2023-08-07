Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Resmikan Kantor DPD Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:18 WIB
Partai Perindo Resmikan Kantor DPD Kendal
Peresmian kantor DPD Partai Perindo Kendal (Foto: Eddie Prayitno)
A
A
A

 

KENDAL - Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kendal di Jalan Pemuda, Kota Kendal diresmikan setelah sebelumnya direnovasi. Kini, markas Perindo Kendal bisa menampung aspirasi dari kader dan masyarakat.

Dengan suasana kantor yang baru, dan juga pengurus DPD Partai Perindo Kendal yang baru menjadi semangat untuk melangkah lebih baik di Pemilu 2024. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan tasyakuran 4 tumpeng nasi.

Ketua DPD Partai Perindo Kendal Ihwan optimis target mendapatkan minimal 6 kursi atau satu kursi di setiap daerah pemilihan bisa dipenuhi.

Menurutnya, dengan suasana kantor yang baru bisa memicu semangat pengurus untuk kompak dan turun ke bawah memenangkan Pemilu 2024.

Ihwan juga meminta, bakal calon legislatif untuk bersama-sama turun ke bawah mendekatan kepada masyarakat agar Partai Perindo lebih dikenal dan disukai.

Dalam tasyakuran Kantor DPD Partai Perindo Kendal ini, Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah Beny Setiyono meminta, sekretariat ini kembali diaktifkan dengan nuanasa yang lebih baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement