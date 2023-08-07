Partai Perindo Resmikan Kantor DPD Kendal

KENDAL - Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kendal di Jalan Pemuda, Kota Kendal diresmikan setelah sebelumnya direnovasi. Kini, markas Perindo Kendal bisa menampung aspirasi dari kader dan masyarakat.

Dengan suasana kantor yang baru, dan juga pengurus DPD Partai Perindo Kendal yang baru menjadi semangat untuk melangkah lebih baik di Pemilu 2024. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan tasyakuran 4 tumpeng nasi.

Ketua DPD Partai Perindo Kendal Ihwan optimis target mendapatkan minimal 6 kursi atau satu kursi di setiap daerah pemilihan bisa dipenuhi.

Menurutnya, dengan suasana kantor yang baru bisa memicu semangat pengurus untuk kompak dan turun ke bawah memenangkan Pemilu 2024.

Ihwan juga meminta, bakal calon legislatif untuk bersama-sama turun ke bawah mendekatan kepada masyarakat agar Partai Perindo lebih dikenal dan disukai.

Dalam tasyakuran Kantor DPD Partai Perindo Kendal ini, Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah Beny Setiyono meminta, sekretariat ini kembali diaktifkan dengan nuanasa yang lebih baru.