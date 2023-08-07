Advertisement
HOME NEWS NEWS

Keseruan Acting Class Partai Perindo Bareng Miranty Dewi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:21 WIB
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar silaturahmi hingga acting class bersama aktris kawakan Miranty Dewi di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Kegiatan yang digagas oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Perindo, Nia Sita Mahesa ini berlangsung seru. Banyak dari masyarakat yang antusias mengikuti acara tersebut.

Terlihat, Miranty Dewi yang juga merupakan Bacaleg Perindo dari Jakarta Selatan ini bisa ikut berbaur hingga terlarut bersama masyarakat setempat.

Dengan pengalaman dan kepiawaiannya, Miranty nampak membuat warga sekitar tertawa hingga tak henti-hentinya bertanya terkait hal-hal yang mereka tak tahu mengenai dunia layar kaca.

"Masyarakat sangat antusias karena mereka sudah mengenal partai Perindo dan kiprahnya di masyarakat kita, terutama di kalangan UMKM dan bantuan Perindo untuk masyarakat kelas menengah ke bawah terutama," ujar Nia Sita Mahesa di lokasi, dikutip Senin (7/8/2023).

Adapun kegiatan yang bertajuk 'Dengar Aspirasi Bersama Kak Nia' ini, tak hanya diisi dengan kelas akting oleh Miranty Dewi saja. Namun, terdapat juga sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi hingga mendengar aspirasi masyarakat.

"Ada beberapa aspirasi atau curhatan dari masyarakat yang bermasalah dalam KJP, PIP mungkin juga ijazah yang tertahan nah itu nanti pelan-pelan kami akan coba untuk cari solusinya untuk mereka untuk warga tersebut melalui tim relawan saya, sahabat Ka Nia," imbuhnya.

