HT Tegaskan Target Partai Perindo dalam Konsolidasi di Sumsel

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam konsolidasi di Sumsel. (Foto: Perindo)

PALEMBANG – Ketua Umum Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa partainya harus bisa memanfaatkan posisi Sumsel yang strategis untuk meraih suara secara maksimal.

Dia terus menggalakkan koordinasi internal jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya dilakukan dalam rapat koordinasi di Palembang, Sumatera Selatan (Palembang) pada Minggu 6 Agustus 2023.

BACA JUGA:

“Saya memberikan arahan di Rapat Koordinasi dan Konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg se-Provinsi Sumatera Selatan,” ujar HT seraya membagikan foto serta video pada laman Instagram miliknya, Senin (07/08/2023).

Dia melanjutkan, arahan tersebut terutama dalam menyampaikan target partai. “Strategi agar kita bisa memperoleh dua digit bagaimana dan ini penting sekali supaya semua bekerja dengan strategi dan irama yang sama,” imbuhnya.

BACA JUGA:

Posisi Sumsel strategis, dengan kuota DPR RI terbesar ke-9 yakni 17 kursi. “Targetnya 2 digit di semua tingkatan: Di tingkat II, tingkat I maupun di nasional,” ucap dia.