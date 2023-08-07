Punya Modal Besar, Partai Perindo Donggala Bertekad Jadi Penyumbang Suara Terbanyak

DONGGALA - DPD Partai Perindo Kabupaten Donggala, Sulawesi tengah, terus mengonsolidasikan kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2024. Mereka bertekad menjadi penyumbang suara terbanyak dalam Pemilu 2024.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng yang hadir dalam rapat konsolidasi DPD Partai Perindo Kabupaten Donggala itu menegaskan, seluruh pengurus, kader, dan bacaleg Partai Perindo harus terus bergerak bersama demi meraih kemenangan.

"Ayo kita bersama-sama untuk maju dan menang. Kita pastikan Perindo Donggala menjadi salah satu penyumbang suara terbanyak di Pemilu 2024. Kita memiliki modal besar karena ada orang-orang hebat seperti mantan Wakil Bupati Donggala dan beberapa caleg terpilih pada Pemilu 2019," tutur Yusuf Lakaseng.

Rapat konsolidasi DPD Partai Perindo Donggala itu diikuti seluruh pengurus DPC, DPRt, dan bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Donggala.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Donggala, Vera Elena Laruni mengatakan, konsolidasi ini untuk semakin menguatkan konsolidasi demi meraih kemenangan Pemilu 2024.