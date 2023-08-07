Advertisement
HOME NEWS NEWS

Solidkan Barisan demi Menangi Pemilu 2024, Partai Perindo Donggala Gelar Konsolidasi

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:38 WIB
Solidkan Barisan demi Menangi Pemilu 2024, Partai Perindo Donggala Gelar Konsolidasi
DPD Partai Perindo Donggala gelar rapat konsolidasi. (iNews/Jemmy Hendrik)
DONGGALA - DPD Partai Perindo Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menggelar rapat konsolidasi. Rapat ini diikuti seluruh pengurus DPC, DPRt, dan bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Donggala.

Rapat ini digelar untuk memantabkan strategi pemenangan Pemilu 2024. Seluruh kader, pengurus, dan bacaleg Partai Perindo diharapkan terus solid dan turun ke masyarakat demi meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

Partai bernomor 16 tersebut terus bekerja di tengah masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, melalui kerja-kerja nyata dalam menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung kemajuan pelaku UMKM. Sebagai partai modern, Partai Perindo sangat peduli terhadap rakyat kecil.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Donggala, Vera Elena Laruni mengatakan, konsolidasi dengan seluruh pengurus DPC, dan DPRt, serta bacaleg Partai Perindo ini untuk semakin memantabkan strategi dalam meraih kemenangan pemilu 2024.

