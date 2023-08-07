Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Menginap di Rumah Warga Pati, Ananda George: Ganjar Cerminan Pemimpin yang Dekat dengan Rakyat

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:40 WIB
Ananda George sambut baik Ganjar Pranowo menginap di rumah warga Pati/Foto: MPI
A
A
A

PATI - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan diri menginap di Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Sabtu malam (5/8/2023).

Aksi Ganjar ini dinilai aktor senior An An Kusmardian atau yang biasa dikenal Ananda George merupakan sosok pemimpin yang memiliki kedekatan emosional yang tinggi dengan masyarakat.

 BACA JUGA:

"Karena dengan melakukan hal itu maka kedekatan secara emosional masyarakat dengan pemimpinnya benar-benar dapat dirasakan oleh semuanya," kata Ananda George, yang merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo Jabar VIII ini kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Menurut pria pemeran Prabu Siliwangi dalam Sinetron Kolosal "Raden Kian Santang" itu, aksi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah itu bukan hanya sekedar melakukan pendekatan. Tetapi, juga langsung mendengarkan keluh kesah warga sekitar yang tinggal di sana.

 BACA JUGA:

Sehingga, dengan cara seperti itu, permasalahan atau segala sesuatu yang diharapkan masyarakat bisa segera di selesaikan.

"Saya sangat berharap apa yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar ataupun para pemimpin sebelumnya yang sudah melakukan hal ini, bisa terus dilaksanakan agar semakin dekat masyarakat dengan pemimpinnya akan semakin menciptakan suasana aman, tentram, damai dan sejahtera," ujar pria yang akan maju sebagai Bacaleg DPR RI Partai Perindo Jabar VIII ini.

Sebagaimana diketahui, kedatangan Ganjar di desa tersebut langsung disambut antusias oleh warga sekitar. Lagu Kemesraan dan Prau Layar mengiri kedatangan Ganjar. Semua warga begitu ceria karena malam itu begitu spesial bagi mereka.

