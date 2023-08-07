Silaturahmi ke Warga Menteng Atas, Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Berikan Modal ke Pelaku UMKM

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra, melakukan silaturahmi dan sosialisasi ke warga RT 05/13, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,Senin (7/8/2023). Effendi memberikan modal dan KTA Asuransi kepada ibu-ibu pelaku UMKM.

"Hari ini silaturahmi, sosialisasi saya dengan masyarakat di Kelurahan Menteng Atas, Setiabudi. Ini bentuk kita kerja terus dekat dengan rakyat sekaligus saya serahkan tadi bantuan dana bergulir program UMKM," ujar Effendi di lokasi, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, kedatangannya juga sekaligus memastikan pedagang telah menerima Gerobak Perindo. Gerobak Perindo itu diberikan ke pedagang di wilayah tersebut kemarin. Untuk ibu-ibu pelaku UMKM di wilayah tersebut, pihaknya memberikan modal uang tunai sebagai program percepatan UMKM.

"Kami harapkan dapat digunakan oleh ibu-ibu untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan kesejahteraannya, dan bisa memberikan pendapatan tambahan buat rumah tangganya," tuturnya.

Dia menerangkan, saat ini permintaan Gerobak Perindo semakin banyak sehingga pihaknya terjun langsung ke tengah masyarakat tuk melakukan percepatan UMKM tersebut. Sambil menunggu mendapatkan Gerobak Perindo, pelaku UMKM diberikan bantuan modal dahulu.

"Ada sudah dapat (Gerobak Perindo) akhirnya setelah menunggu sekian lama dapat gerobaknya dan yang masih menunggu mudah-mudahan dengan bantuan modal yang kita berikan mereka dapat menggunakannya untuk memutar roda UMKM," ujarnya.

Bacaleg dari Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menerangkan, dana berugilir program UMKM itu nantinya dikelola secara berkelompok. Nantinya, tiap bulannya ada 2-3 pelaku UMKM yang diberikan modal dari putaran modal kelompok tersebut.

"Kami jalankan program ini khusus di sejumlah kecamatan di Jakarta Selatan sebagai percontohan tentunya yang nanti bisa diikuti oleh beberapa daerah-daerah lain seluruh Indonesia," katanya.