HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Rinto Maha Naik Motor demi Temui Masyarakat hingga ke Pelosok

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:44 WIB
Bacaleg Perindo Rinto Maha Naik Motor demi Temui Masyarakat hingga ke Pelosok
Bacaleg Partai Perindo Rinto Maha. (MPI)
A
A
A

 

MEDAN - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara III, Rinto Maha, tak mau menyerah bersosialsiasi maupun menemui calon pemilihnya hingga ke pelosok.

Tak jarang politis muda yang sehari-hari berprofesi sebagai pengacara dan aktivis sosial itu bahkan harus menggunakan sepeda motor, kala mobil yang dibawanya tak bisa menembus beratnya medan menuju lokasi sosialisasi.

"Iya memang di Sumut II ini, salah satu tantangannya adalah medan geografis yang berat. Tapi saya tidak menyerah. Jalan terus ke daerah-daerah pelosok untuk bersosialisasi. Tidak jarang kita pakai mobil dua gardan. Sering kali juga pakai sepeda motor. Mungkin cuma saya caleg DPR RI yang menemui warga pakai sepeda motor. Yang penting bisa menemui langsung dan bersalaman dengan warga," kata Rinto di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengurus, Badan Pemenang Pemilu, Anggota DPRD dan bakal calon anggota legislatif Partai Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center, Medan, Senin (7/8/2023).

Sejauh ini, ia menjelaskan, penerimaan dari masyarakat terhadapnya cukup baik. Ia mengaku tak mau berjanji memberikan sesuatu pada masyarakat untuk memilihnya.

"Kita kerja turun ke masyarakat. Tak usah ada janji-janji apapun yang akan membuat mereka menuntut kita," ucapnya.

Dalam menyosialisasikan dirinya, sebut Rinto, ia hanya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan bekerja untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
