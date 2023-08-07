Ibu-Ibu Pelaku UMKM di Menteng Atas Terharu Dapat Bantuan dari Partai Perindo

Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra berikan bantuan ke pelaku UMKM di Menteng Atas, Jaksel. (MPI/Ari Sandita)

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra, memberikan bantuan modal dana bergulir UMKM kepada ibu-ibu pelaku UMKM di RT 05/13, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023). Ibu-ibu pelaku UMKM mengaku gembira dan terharu atas perhatian Partai Perindo, khususnya pada Effendi Syahputra.

Ibu-ibu pelaku UMKM, Wawa mengatakan, baru saja mendapatkan KTA Asuransi dan bantuan dana usaha dari Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Bantuan itu diberikan langsung oleh Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra. Ia pun bersyukur dan terharu atas bantuan itu.

"Ada gembira dan terharu, tiba-tiba Pak Effendi datang kasih dana bantuan buat modal. Maka itu, saya harap Pak Effendi sukses selalu dan Partai Perindo terus peduli dan membantu masyarakat bawah," ujarnya di lokasi, Senin (7/8/2023).