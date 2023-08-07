Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ibu-Ibu Pelaku UMKM di Menteng Atas Terharu Dapat Bantuan dari Partai Perindo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:57 WIB
Ibu-Ibu Pelaku UMKM di Menteng Atas Terharu Dapat Bantuan dari Partai Perindo
Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra berikan bantuan ke pelaku UMKM di Menteng Atas, Jaksel. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra, memberikan bantuan modal dana bergulir UMKM kepada ibu-ibu pelaku UMKM di RT 05/13, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023). Ibu-ibu pelaku UMKM mengaku gembira dan terharu atas perhatian Partai Perindo, khususnya pada Effendi Syahputra.

Ibu-ibu pelaku UMKM, Wawa mengatakan, baru saja mendapatkan KTA Asuransi dan bantuan dana usaha dari Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Bantuan itu diberikan langsung oleh Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra. Ia pun bersyukur dan terharu atas bantuan itu.

"Ada gembira dan terharu, tiba-tiba Pak Effendi datang kasih dana bantuan buat modal. Maka itu, saya harap Pak Effendi sukses selalu dan Partai Perindo terus peduli dan membantu masyarakat bawah," ujarnya di lokasi, Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement