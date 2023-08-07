Hary Tanoe Paparkan Target Partai Perindo di Sumatera Barat

PADANG - Konsolidasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo bersama pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Barat, Kabupaten Kota serta bacaleg Perindo salah satunya adalah target Partai Perindo untuk memperoleh suara.

“Hari ini saya menjelaskan bagaimana caranya kursi DPR RI bisa mendapat dua digit berikut turunannya,” katanya, Senin (7/8/2023)

Kata Ketum, berdasarkan data untuk kursi DPR RI itu ada dua dapil dengan total kursi 14, untuk di DPRD Provinsi ada 65 kursi untuk DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 19 kabupaten dan kota ada sebanyak 590 kursi.

“Target paling minimal untuk DPR RI itu dua kursi, 1 dapil 1 dan 1 dapil dua, sedangkan untuk DPRD Provinsi dari 65 kursi minimal kita mendapat 7 kursi, sedangkan di DPRD Kabupaten Kota ada 590 kursi kita menargetkan paling minimal 59 kursi,” ujarnya.

Untuk memperoleh kursi tersebut ada dua sumber, suara partai dan suara caleg. “Kalau ada kemauan keras pasti semua akan bersatu padu dalam menjaga itu,” katanya.