RPA Perindo Gelar Sosialisasi KTA Berasuransi di Sukaraja Bogor





BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo kembali menggelar sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Kali ini, ini kegiatan tersebut digelar di Perumahan Mega Sentul Bougenville, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

"Agenda kita hari ini adalah sosialisasi KTA Partai Perindo berasuransi kepada masyarakat," kata Ketua DPD RPA Partai Perindo Kabupaten Bogor Amarens Manuhutu di lokasi, Senin (7/8/2023).

Kata dia, KTA Partai Perindo berasuransi ini sangat memiliki manfaat kepada masyarakat. Khususnya apabila terjadi musibah seperti kecelakaan, maka kartu ini bisa digunakan untuk membantu.

"KTA asuransi yang disiapkan Partai Lerindo adalah manfaat untuk kecelakaan. Kalau sewaktu waktu kita punya musibah bisa dicover oleh kartu asuransi KTA Partai Perindo ini," terang Amarens.

Masyarakat pun terlihat sangat antusias untuk ikut dalam program KTA berasuransi Partai Perindo. Karena, melihat manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ketika membutuhkan.

"Sangat luar biasa, mereka berfikir positif bisa mengikuti acara sosialisasi ini dan mereka sangat bisa menerima dan dan mau menjadi anggota KTA," ungkapnya.

Diharapkan, masyarakat bisa merasakan manfaat dari KTA berasurasi dari partai yang dikenal sebagai partai modern peduli, peduli rakyat kecil, gigih berjuang penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.