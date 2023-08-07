Paus Fransiskus: Gereja Katolik Terbuka untuk Semua Orang, Termasuk Kaum LGBTQ

PAUS Fransiskus mengatakan pada Minggu, (6/8/2023) bahwa Gereja Katolik terbuka untuk semua orang, termasuk komunitas gay, dan memiliki kewajiban untuk menemani mereka di jalur spiritualitas pribadi. Meski begitu, Paus Fransiskus menegaskan bahwa hal itu tetap harus dijalankan dalam kerangka peraturannya.

Sri Paus, berbicara kepada wartawan di pesawat yang kembali ke Roma, Italia dari Portugal, juga mengatakan kesehatannya baik setelah menjalani operasi hernia perut bulan lalu. Paus Fransiskus mengatakan jahitannya telah dilepas tetapi harus memakai pita perut selama dua atau tiga bulan lagi sampai ototnya kuat.

Terbang kembali dari festival Katolik Hari Orang Muda Sedunia di Portugal, Paus berusia 86 tahun itu muncul dalam kondisi yang baik ketika dia menjawab pertanyaan selama sekira setengah jam pada konferensi pers pasca-perjalanan yang biasa dilakukannya sambil duduk di depan ruang wartawan. bagian di bagian belakang pesawat.

Seorang reporter mengingatkannya bahwa selama perjalanan, dia berkata bahwa Gereja terbuka untuk "semua orang " dan bertanya apakah wajar jika beberapa orang, seperti wanita dan kaum gay, tidak memiliki hak yang sama dan tidak dapat menerima beberapa sakramen.