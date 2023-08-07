Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Pelaku Begal di Bawah Umur Bacok Kepala Korban di Aceh

Muhammad Jafar Yusuf , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:32 WIB
Sadis! Pelaku Begal di Bawah Umur Bacok Kepala Korban di Aceh
Ilustrasi begal (Foto: Antara)
LHOKSEUMAWE - Aksi kiriminalitas anak usia di bawah umur kembali terjadi, kali ini satu korban pembegalan mengalami luka serius setelah dibacok pelaku bagian kepalanya di Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.

Ketiga pelaku pembegalan masing – masing HC (17), warga Desa Batu Phat, Kecamatan Muara Satu dan Fn (15), serta Mw (15), warga Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Barang bukti diamankan berupa sebilah pedang jenis samurai, dua unit handphone (HP) dan dua unit sepeda motor milik pelaku. Sedangkan tiga pelakunya berhasil maloloskan diri saat penangkapan oleh masyarakat.

Korban Riski Wahyu Aji (17), warga Desa Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe menjelaskan, pelaku enam orang berboncengan tiga sepeda motor tiba-tiba mengikuti lalu mendekati meminta sejumlah uang sambil melayangkan pukulan ke wajah. Lantaran korban menolak, pelaku membacok kepala korban dengan senjata tajam lalu melarikan diri.

Riski menambahkan, korban dibantu keluarga dan warga mengobati bagian kepala kena bacokan ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Ternyata pelaku masih mengincar korban saat pulang ke rumah, dan saat berjumpa di jalan, pelaku langsung disergap masyarakat.

Guna mencegah amukan massa lainnya, ketiga pelaku usia pelajar ini diamankan di Mapolsek, Kecamatan Blang Mangat. Setelah mendapatkan pengamanan dan pemeriksaan awal petugas, para pelaku dan korban diserahkan ke Mapolres Kota Lhokseumawe.

(Arief Setyadi )

      
