Pencuri Bermotor Gasak Bendera Merah Putih, Aksinya Viral di Medsos

SINGKAWANG - Aksi pencurian bendera merah putih di Kota Singkawang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Pelaku beraksi di malam hari saat kondisi jalanan sedang sepi.

Dalam rekaman kamera pengawas atay CCTV menampilkan aksi dua pemuda yang tengah mencuri bendera merah putih di Kota Singkawang.

Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Kridasana di depan sebuah toko bernama One, pada Sabtu 5 Agustus 2023 dini hari kemarin.

Tampak dua pemuda berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menghampiri halaman ruko.

Salah satu pemuda tersebut kemudian langsung mencabut tiang bendera merah putih dan kabur.

Pemilik toko One, Iwan Dermawan mengaku belum berniat melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ia berharap bendera tersebut dapat dikembalikan karena diperlukan dalam menyambut 17 Agustus 2023.

(Arief Setyadi )