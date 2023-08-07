Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gerebek Penampungan PMI Ilegal, Polisi Temukan 11 Wanita Kondisi Memprihatinkan

Gusti Yennosa , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |03:01 WIB
Gerebek Penampungan PMI Ilegal, Polisi Temukan 11 Wanita Kondisi Memprihatinkan
PMI Ilegal di Batam (Foto: Gusti Yennosa)
A
A
A

BATAM - Warga Perumahan Golden Prima, Tanjung Buntung, Bengkong mendadak heboh. Pasalnya, rumah mewah dua lantai yang dihuni Ahmad Ramli digerebek polisi karena diduga menjadi tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Saat diamankan, 11 wanita dari berbagai daerah ditemukan dalam kondisi cukup memprihatinkan. Mereka calon PMI ilegal yang hendak diberangkatkan secara non prosedural ke Singapura dan Malaysia.

Para calon PMI ini sudah satu bulan lebih berada di rumah tersebut dengan pengawasan sangat ketat dari Ahmad Ramli, pemilik rumah sekaligus pengendali pengiriman para calon PMI ilegal di Batam.

Selain Ahmad Ramli, polisi juga mengamankan seorang wanita bernama Yunita Usman yang bertugas sebagai pengatur pengiriman PMI ilegal dari Batam ke Singapura dan Malaysia.

Menurut Kapolsek Bengkong AKP Rizky Saputra, terbongkarnya kasus ini saat seorang korban bernama Dewi meminta tolong kepada keluarganya terkait kondisinya di penampungan.

Korban Dewi tak kunjung diberangkatkan dengan alasan tidak lulus cek kesehatan kembali dimintai biaya untuk mengurus pemberangkatan ulang. Lantaran merasa menjadi korban pemerasan, keluarga Dewi melapor pada polisi. Selanjutnya, polisi bergerak cepat dan menggerebek kediaman Ahmad Ramli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173846/donor_darah-fVbv_large.jpg
PMI Kejar Kebutuhan Darah Nasional, DPD: Give Blood, Give Hope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/525/3155023/pmi-mDWY_large.jpg
12 Tahun Tak Pulang, Tasmi PMI Asal Cirebon Kembali dari Malaysia Dalam Peti Jenazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/337/3107969/pihak_kemen_p2mi_dampingi_wni_yang_ditembak_otoritas_malaysia-og9W_large.jpeg
Kemen P2MI Dampingi WNI yang Ditembak Otoritas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/337/3107956/ilustrasi_pekerja_migran_indonesia_ditembak_otoritas_malaysia_hingga_tewas-qbsI_large.jpeg
5 Pekerja Migran Indonesia Ditembak di Malaysia, 1 Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/244/3027398/bpmi-gandeng-desa-di-bali-cegah-warga-jadi-pmi-nonprosedural-kKHhzE2ZUn.jpg
BPMI Gandeng Desa di Bali Cegah Warga Jadi PMI Nonprosedural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004739/wapres-tata-kelola-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-tengah-dikaji-ulang-37Oi1v4luY.jpeg
Wapres: Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Tengah Dikaji Ulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement