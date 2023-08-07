Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Egianus Kogoya Hindari Kejaran Pasukan Elite, Pilot Susi Air Disandera di Medan yang Sulit Dijangkau

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:19 WIB
Egianus Kogoya Hindari Kejaran Pasukan Elite, Pilot Susi Air Disandera di Medan yang Sulit Dijangkau
Pilot Susi Air Kapten Phillips Disandera KKB
A
A
A

JAYAPURA Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih dalam keadaan sehat meski disandera hampir 6 bulan oleh teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Pasukan gabungan TNI-Polri terus melakukan pencarian Kapten Philips.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan, lokasi KKB teroris menyandera pilot Susi Air berada di medan yang sangat sulit dijangkau.

"Pimpinan KKB Egianus Kogoya juga sering berpindah-pindah lokasi penyanderaan di wilayah Nduga dan Lanny Jaya sehingga anggota sulit mendekati lokasi, apalagi KKB juga selalu menjaga sandera," kata Kapolda Papua di Jayapura, dilansir Antaranews.com, Senin (7/8/2023).

Jenderal bintang dua ini melanjutkan, upaya pembebasan sandera masih tetap mengedepankan negoisasi dengan memberikan ruang kepada tokoh masyarakat, agama dan pihak keluarga mendekati Egianus agar mau melepaskan sandera dalam keadaan selamat.

Dari informasi yang diterima terungkap pejabat Bupati Nduga sudah bertemu dengan Egianus Kogoya, namun apa hasil pembicaraannya masih menunggu informasi.

Halaman:
1 2
      
