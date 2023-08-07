Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hary Tanoe Konsolidasi dengan Pengurus hingga Bacaleg Partai Perindo di Sumbar

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:51 WIB
Hary Tanoe Konsolidasi dengan Pengurus hingga Bacaleg Partai Perindo di Sumbar
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat konsolidasi dengan pengurus hingga bacaleg Perindo di Sumbar. (MPI)
A
A
A

PADANG - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan konsolidasi dengan pengurus DPW, DPD, hingga bacaleg Perindo baik DPR RI, Provinsi dan Kabupaten.

“Kita datang dalam rangka konsolidasi Partai Perindo khususnya para pengurus DPW Provinsi Sumatra Barat dan kabupaten kota termasuk bacaleg DPR RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota,” katanya, Senin (7/8/2023).

Kata Ketum Partai Perindo-yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut mengatakan, konsolidasi merupakan hal ini. Konsolidasi sudah mulai dilakukan dari Lampung, Palembang, Medan ke Padang.

“Konsolidasi penting untuk memberikan pemahaman yang jelas, strategi mendapat dua digit di Sumbar bagaimana saya jabarkan secara gamblang, bagaimana caranya memperoleh dua digit mudahan-mudahan Partai Perindo makin besar di Sumatera Barat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
