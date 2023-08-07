Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Meriahkan Tradisi Pesta Laut di Pantai Carita

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:25 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Meriahkan Tradisi Pesta Laut di Pantai Carita
Relawan Ganjar meriahkan tradisi pesta laut di Pantai Carita. (Ist)
A
A
A

PANDEGLANG - Sukarelawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar atau Gardu Ganjar terus bergerak menyosialisasikan Ganjar Pranowo.

Acara pesta laut yang diadakan di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan dukungan dan partisipasi dari sukarelawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar atau Gardu Ganjar.

Ketua Gardu Ganjar Banten, Ahmad Wahyudin Nasyar, mengatakan acara puncak pesta laut diikuti oleh ratusan kapal nelayan bersama sukarelawan Gardu Ganjar dan masyarakat. Mereka berlayar ke tengah laut untuk melaksanakan tradisi yang diwariskan leluhur sejak dulu, sebagai ungkapan syukur atas hasil laut yang melimpah, dan doa bersama untuk kelimpahan ikan di masa depan.

"Kami berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan alhamdulillah ini merupakan permintaan dari masyarakat sendiri. Harapannya, semoga seluruh masyarakat bisa terus menjalin silaturahmi," ujar Wahyu, dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, acara pesta laut telah berlangsung dalam beberapa hari yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. Rangkaian acara ini dalam beberapa hari tersebut diisi diantaranya dengan wayang golek, hiburan rakyat seperti musik tradisional dan ratusan pedagang.

Hal itu memperkuat rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan. Acara ini juga menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat, setelah tiga tahun terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Semoga semua nelayan selalu bisa melestarikan budaya-budaya baik, adat-adat yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, untuk menjaga laut, menjaga lingkungan, menjaga bumi, serta alam ini," ucap Wahyu.

Wahyu menyatakan komitmen Gardu Ganjar untuk terus mendukung berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan tujuan memperkuat rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan, sehingga bisa turut serta menyejahterakan masyarakat.

Ketua Gardu Ganjar Kecamatan Carita, Kusnadi, menambahkan, Gardu Ganjar tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga berkomitmen memberikan dukungan jangka panjang bagi kebutuhan nelayan.

Tokoh masyarakat, Kholisan, menyampaikan rasa terima kasih kepada relawan Gardu Ganjar atas dukungannya dalam acara ini.

Dia juga mengapresiasi peran Ganjar Pranowo yang menjadi inspirasi bagi para relawan untuk membantu dan melestarikan tradisi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Pandeglang, Banten.

"Nelayan di Pantai Carita merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan baik moril maupun materil yang diberikan," ujar Kholisan dengan penuh senyum.

