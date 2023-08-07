Edarkan Sabu, 3 Kakek di Jambi Ditangkap

JAMBI - Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap 10 orang tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Ironisnya, 3 di antaranya sudah kakek-kakek. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan seberat sekitar 1,6 kg sabu-sabu.

"Para tersangka ini diamankan selama kurun waktu satu pekan ini, yakni dari tanggal 1 hingga 6 Agustus kemarin," ucap Kapolresta Jambi Kombes Eko Wahyudi, Senin (7/8/2023).

Dia menambahkan, dalam penangkapan para tersangka dilakukan diberbagai tempat di Kota Jambi.

"Mereka semua masih warga Kota Jambi semua. Tidak ada dari yang luar kota," tuturnya

"TKP pertama di kawasan Mayang, kita amankan 1 orang dengan barang bukti 3 gram sabu. TKP kedua di kawasan Ekajaya, 2 orang tersangka dengan BB seberat 7 gram sabu," tukasnya.

Kapolresta melanjutkan, untuk TKP ketiga di Telanaipura dengan 1 orang tersangka dengan BB sebanyak 11,11 gram sabu.

Berikutnya, di TKP 4 lokasinya di Danau Sipin, 1 orang tersangka dengan BB sabu sebanyak 2 gram.

"Untuk TKP kelima di Telanaipura hasil pengembangan TKP pertama dan keempat dengan 1 orang tersangka berikut BB 945,79 gram atau 0.945,79 kg, hampir 1 kg," kata Eko.

Dari pengembangan berikutnya, petugas menangkap di TKP keenam, yakni di Jelutung dengan 4 orang tersangka. Sedangkan barang bukti yang disita 670 gram (0,670 kg) atau setengah kilogram lebih.

"Bila ditotal keseluruhannya, petugas meringkus 10 orang tersangka yang kesemuanya adalah pria. Sedangkan barang bukti yang diamankan seberat 1,639 kg sabu," ucap Kapolresta.

Untuk peran tersangka, ia menambahkan, 8 orang sebagai pengedar dan dua orang sebagai kurir.

"Kalau di rupiahkan barang bukti sabu sebanyak 1,639 kg tersebut sekitar Rp2 miliar," tandas Eko didampingi Kasatres Narkoba Polresta Jambi Kompol Johan Christy Silaen.

Untuk tiga orang kakek-kakek tersebut, mereka diamankan di TKP keempat, yaitu berinisial Y, MR dan N. "Kalau usianya di atas 50 tahun semua," tuturnya.