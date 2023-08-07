Gempa M3,6 Guncang Sigi Sulawesi Tengah

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), pukul 21.40 WIB, Senin (7/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.16 LS, 120.25 BT atau 47 Km Sigi, Sulteng. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)