Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Milenial Deklarasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Kalsel

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:49 WIB
Relawan Milenial Deklarasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Kalsel
A
A
A

BANJARMASIN - Arus dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDI-P Ganjar Pranowo, makin tak terbendung. Kali ini, dukungan datang dari kalangan milenial di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Adalah sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Kalsel yang menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Mereka mantap mendukung bacapres berambut putih itu melalui deklarasi yang dipimpin Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center Kalsel, Muhammad Iqbal.

"Kegiatan kami pada hari ini adalah deklarasi bahwa kami Ganjar Milenial Center Kalimantan Selatan telah hadir bersama kalangan milenial yang ada di Kalimantan Selatan," ujar Iqbal di Kafe Akar Kelana, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (6/8/2023).

Iqbal menyampaikan, kalangan milenial Kalsel menjatuhkan pilihannya ke Ganjar lantaran kinerja yang ditunjukkan Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode telah membawa banyak kemajuan melalui program dan inovasi yang diinisiasi Ganjar.

Tak hanya itu, kalangan milenial menilai Ganjar adalah figur pemimpin yang disukai anak muda dengan gaya komunikasinya yang luwes dan cara kepemimpinannya yang tegas.

Menurut Iqbal, Ganjar juga merupakan sosok yang sederhana, merakyat dan dekat dengan seluruh kalangan termasuk milenial. Hal itu, kata Iqbal, menjadi poin tersendiri bagi kalangan milenial untuk mendukung Ganjar Pranowo.

"Cara pendekatan beliau kami sangat tersentuh dengan pendekatan beliau kepada masyarakat. Ayah Ganjar bisa berbaur, duduk bersama-sama masyarakat kecil, makan bersama, menyapa tersenyum, bahkan Ayah Ganjar menyapa terlebih dahulu," jelas Iqbal.

Dengan adanya deklarasi dukungan yang dilakukan Ganjar Milenial Center Kalsel, diharapkan dapat menjangkau dan menguatkan suara milenial Kalsel untuk mendukung Ganjar Pranowo Presiden 2024.

"Harapan kami semoga di Kalimantan Selatan khususnya, Ayah Ganjar bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Karena kami melihat, dalam literasi beliau ketika berkata (berkomunikasi), bagaimana pendekatan beliau ke masyarakat, rela turun ke jalan," ucap Iqbal.

Adapun sejumlah upaya yang akan dilakukan Ganjar Milenial Center Kalsel dalam menyosialisasikan Ganjar Pranowo yakni dengan menjalankan program-program pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement