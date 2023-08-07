Relawan Milenial Deklarasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Kalsel

BANJARMASIN - Arus dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDI-P Ganjar Pranowo, makin tak terbendung. Kali ini, dukungan datang dari kalangan milenial di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Adalah sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Kalsel yang menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Mereka mantap mendukung bacapres berambut putih itu melalui deklarasi yang dipimpin Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center Kalsel, Muhammad Iqbal.

"Kegiatan kami pada hari ini adalah deklarasi bahwa kami Ganjar Milenial Center Kalimantan Selatan telah hadir bersama kalangan milenial yang ada di Kalimantan Selatan," ujar Iqbal di Kafe Akar Kelana, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (6/8/2023).

Iqbal menyampaikan, kalangan milenial Kalsel menjatuhkan pilihannya ke Ganjar lantaran kinerja yang ditunjukkan Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode telah membawa banyak kemajuan melalui program dan inovasi yang diinisiasi Ganjar.

Tak hanya itu, kalangan milenial menilai Ganjar adalah figur pemimpin yang disukai anak muda dengan gaya komunikasinya yang luwes dan cara kepemimpinannya yang tegas.

Menurut Iqbal, Ganjar juga merupakan sosok yang sederhana, merakyat dan dekat dengan seluruh kalangan termasuk milenial. Hal itu, kata Iqbal, menjadi poin tersendiri bagi kalangan milenial untuk mendukung Ganjar Pranowo.

"Cara pendekatan beliau kami sangat tersentuh dengan pendekatan beliau kepada masyarakat. Ayah Ganjar bisa berbaur, duduk bersama-sama masyarakat kecil, makan bersama, menyapa tersenyum, bahkan Ayah Ganjar menyapa terlebih dahulu," jelas Iqbal.

Dengan adanya deklarasi dukungan yang dilakukan Ganjar Milenial Center Kalsel, diharapkan dapat menjangkau dan menguatkan suara milenial Kalsel untuk mendukung Ganjar Pranowo Presiden 2024.

"Harapan kami semoga di Kalimantan Selatan khususnya, Ayah Ganjar bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Karena kami melihat, dalam literasi beliau ketika berkata (berkomunikasi), bagaimana pendekatan beliau ke masyarakat, rela turun ke jalan," ucap Iqbal.

Adapun sejumlah upaya yang akan dilakukan Ganjar Milenial Center Kalsel dalam menyosialisasikan Ganjar Pranowo yakni dengan menjalankan program-program pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat.