HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo Imbau Masyarakat Jaga Pola Hidup Sehat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |22:16 WIB
LOMBOK TENGAH - Manfaatkan momen akhir pekan, sukarelawan Orang Muda Ganjar Nusa Tenggara Barat (OMG NTB) menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, Minggu (6/8/23).

Agenda bakti sosial ini dirancang sebagai upaya mewujudkan masyarakat sehat melalui skrining penyakit tidak menular (PTM) di antaranya kadar gula darah, tekanan darah, asam urat, dan kolesterol.

Lokasi kegiatan tersebut berada di Dusun Jembe, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Sejak pagi puluhan orang tua hingga lansia yang mayoritas penduduknya petani itu berdatangan untuk memeriksakan kondisi kesehatan.

"Kenapa kami pilih di sini juga karena memang hasil dari komunikasi dengan teman-teman ternyata di sini memang membutuhkan untuk medical check up," ucap Koordinator Wilayah OMG NTB, Ainun Samidah kepada awak media.

Halaman:
1 2 3
      
