Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Relawan Bagikan Bibit Tanaman Buah-buahan ke Warga Banten

BANTEN - Relawan Ganjar Pranowo, Srikandi Ganjar Banten melanjutkan kegiatan positif seraya menebar manfaat kepada masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Para relawan juga sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar ke masyarakat.

Salah satunya dengan mengadakan kegiatan pembagian bibit tanaman buah-buahan bersama Komunitas Armada di RT 07/RW 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Korda Srikandi Ganjar Tangsel Restiana Mustika mengatakan tiga jenis tanaman buah-buahan yang dibagikan, yakni ceri, jeruk, dan kelengkeng. Selain itu, mereka juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada para peserta.

"Harapannya, dengan kami mengadakan bantuan bibit buah-buahan ini kelak ketika berbuah bisa dinikmati oleh warga sekitar sini," ujar dia dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Pada kesempatan tersebut, para pendukung Ganjar Pranowo itu juga mengampanyekan untuk menanam pohon.

"Peserta yang hadir sebagian dari karang taruna Kelurahan Pondok Karya, kemudian tim voli di sekitar sini," ujar dia.

Menurut dia, antusiasme masyarakat yang hadir dalam pembagian bibit tersebut sangat positif penyambutannya.

"Mereka senang banget. Karena di sini termasuk cukup panas kalau siang. Ketika ada pohon ceri atau pohon yang kami kasih ini, ketika besar akan rimbun dan cenderung adem," ujar dia.

Dalam kegiatan itu, pihaknya juga ingin menyadarkan masyarakat pentingnya penghijauan di lingkungan.

Selain membagikan bantuan, Srikandi Ganjar juga fokus dalam peningkatan skill perempuan milenial yang ada di lokasi.

"Kemudian, peningkatan softskill. Misalnya, pernikahan banyak item yang dibutuhkan. Nah nanti kami membantu anak muda di Banten untuk membuat pernak-pernik pernikahan yang berkaitan dengan peningkatan softskill," ujar dia.

Salah satu peserta, Maryamah mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan yang diadakan Srikandi Ganjar.