Sigi Sulteng Diguncang Dua Kali Gempa Malam Ini, Segini Kekuatannya

JAKARTA - Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) diguncang dua kali gempa pada Senin (7/8/2023) malam. Dua gempa terjadi haya berselang sekitar dua menit.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa pertama berkekuatan M3,7, pukul 21.38 WIB. Lokasi gempa di 1.25 LS, 120.20 BT atau 38 Km Timur Laut Sigi, Sulteng. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BACA JUGA:

Sementara gempa kedua berkekuatan M3,6 pukul 21.40 WIB. Lokasi gempa di 1.16 LS, 120.25 BT atau 47 Km Timur Laut Sigi, Sulteng. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)