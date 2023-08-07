Advertisement
HOME NEWS JATENG

PWNU Jateng Nilai Ganjar Berhasil Jaga Situasi Kondusif Selama 2 Periode Jabat Gubernur

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:11 WIB
PWNU Jateng Nilai Ganjar Berhasil Jaga Situasi Kondusif Selama 2 Periode Jabat Gubernur
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat silaturahmi ke Kantor PWNU di Semarang. (Dok Pemprov Jateng)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, disebut sebagai pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang baik. Terbukti selama dua periode menjabat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jateng selalu kondusif.

Hal itu disampaikan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, KH Muzammil usai menerima Ganjar di Kantor PWNU Jateng, di Semarang, Senin (7/8/2023). Selain untuk bersilaturahmi, kunjungan Ganjar kali ini sekaligus untuk berpamitan.

“Ini ceritanya karena saya bulan depan sudah selesai, Pak Kiai. Jadi saya ingin istilahnya pamitan. Kemarin sudah saya mulai dengan masyarakat di Pati,” katanya.

Ganjar menuturkan, PWNU Jateng khususnya para kiai telah banyak memberikan masukan dan mendampingi serta bekerjasama dalam sepuluh tahun dirinya memimpin Jawa Tengah.

Dalam pertemuan itu, Ganjar mendapat kenang-kenangan pupuk organik yang dikembangkan PWNU Jateng. KH Muzammil menuturkan, pupuk organik ini merupakan contoh yang dilakukan NU dalam membantu Pemprov Jateng.

“Belum dikomersialkan, tapi disiapkan ke sana. Ini bagian dari cara kami NU mendukung pemerintahan,” ucap Muzammil kepada Ganjar.

Halaman:
1 2
      
