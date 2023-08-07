Muhammadiyah Jateng ke Ganjar: Gubernur Paling Banyak Datang ke Acara Kami

SEMARANG - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir mengatakan, Gubernur Ganjar Pranowo merupakan kepala daerah yang paling sering hadir di kegiatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terjalin baik dan akrab.

Hal itu disampaikan Tafsir usai menerima kehadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor PW Muhammadiyah di Semarang, Senin (7/8/2023). Turut mendampingi, Ketua PW Aisyiyah Jawa Tengah Eny Winaryati.

“Hubungan antara Muhammadiyah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat baik. Tidak ada gubernur hadir di acara Muhammadiyah sebanyak Pak Ganjar,” ucapnya.

BACA JUGA: Cara Ganjar Pranowo Bangun Sistem Pencegahan Korupsi di Jateng Diapresiasi Wakil Ketua KPK

Tafsir mengatakan, hal ini merupakan bagian dari amal saleh Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, hal-hal yang menjadi masukan dan keinginan Muhammadiyah juga dibantu Ganjar. Ia juga berterima kasih kepada Ganjar atas kolaborasi yang baik dalam memajukan Muhammadiyah Jateng.

BACA JUGA: PWNU Jateng Nilai Ganjar Berhasil Jaga Situasi Kondusif Selama 2 Periode Jabat Gubernur

“Maka mudah-mudahan amal soleh yang beliau lakukan bisa menjadi wasilah beliau untuk menjadi presiden di tahun 2024,” katanya.