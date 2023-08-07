Hadiri Launching Film Nyantrik, Ganjar : Strategi Kebudayaan Ngepop Tanpa Hilangkan Akarnya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri launching film Nyantrik. (MPI/Eka Setiawan)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, menghadiri launching film Nyantrik di Gedung Ki Narto Sabdo, Senin (7/8/2023) sore.

Film itu dibuat oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendibudristek). Alur cerita dan tokoh di film itu dibuat dari epos Mahabarata.

Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo tersebut memuji film itu, termasuk pertunjukan wayang yang ditampilkan sebelum mini seri itu diputar.

“Narasinya bagus, visualnya bagus,” kata Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

Ganjar juga membayangkan nantinya seni pertunjukan dikolaborasi dengan film semi dokumenter, memaksimalkan potensi anak-anak muda bahkan anak-anak untuk jadi penari profesionalnya.

“Tentunya dengan urutan-urutan yang ada, dengan guidens yang diberikan, kemudian divisualkan dengan sangat bagus sekali,” sambungnya.

Ganjar menyebut Kemasan-kemasan seni pertunjukan dan visualnya itu kemudian dibuat menjadi konten-konten yang lebih ngepop. Di antaranya dengan kostum-kostum yang bisa divariasi.

Namun, akar ceritanya, keseniannya maupun visual kostum aslinya masih dipertahankan. Itu disebutnya sebgai strategi kebudayaan yang lebih gampang diterima publik tanpa menghilangkan akarnya.