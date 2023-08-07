Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Launching Film Nyantrik, Ganjar Apresiasi Strategi Promosi Seni Budaya yang Nge-Pop

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:01 WIB
Launching Film Nyantrik, Ganjar Apresiasi Strategi Promosi Seni Budaya yang Nge-Pop
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri launching film Nyantrik. (Ist)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengapresiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menggunakan cara ‘pop’ untuk mempromosikan budaya. Dengan cara itu, kata Ganjar, publik bisa menerima budaya tanpa kehilangan akarnya.

Hal itu disampaikan Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo usai menghadiri peluncuran film ‘Nyantrik’ di Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo, Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, Senin (7/8/2023). Hadir dalam acara, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristekdikti Hilmar Farid.

“Film ini menggambarkan cerita semi dokumenter yang bagus. Artinya kamu bisa menjadi penari profesional dengan urutan-urutan yang ada, dengan guidance yang diberikan dan kemudian divisualkan dengan sangat bagus sekali,” katanya.

Film yang dibintangi Samo Rafael, Kelly Tandiono hingga Tatyana itu menurut Ganjar menampilkan visual yang apik dengan narasi menarik. Lewat film itu, digambarkan bagaimana anak-anak muda belajar tentang wayang orang.

“Artinya kita melakukan strategi kebudayaan yang lebih nge-pop yang gampang diterima oleh publik tanpa kehilangan akarnya. Ini sesuatu yang penting,” ujarnya.

Belum lagi dalam rangkaian acara itu, anak-anak yang tergabung dalam Sindu Laras Bocah unjuk kebolehan bermain karawitan. Ganjar melihat masa depan kebudayaan yang digabung dengan teknologi.

“Mungkin yang saya bayangkan kelak kemudian kreativitas muda ini akan muncul lalu kostumnya akan ia create dengan kekinian dengan imajinasi mereka sehingga nanti akan menjadi sesuatu yang baru, yang menarik, dan tidak akan hilang yang klasik,” ucapnya.

Menurut Ganjar, merawat kesenian tidak bisa fokus pada fisik semata. Sebab menurutnya, seni budaya juga erat kaitannya dengan spiritual dan emosional.

“Itu di antaranya ada seni sebenarnya. Ingat itu akar budaya nenek moyang kita yang musti dijaga dan kemudian kita kembangkan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement