INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Blusukan ke Malang, Relawan Ganjar Ajak Warga Bersih-Bersih Lingkungan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:13 WIB
Blusukan ke Malang, Relawan Ganjar Ajak Warga Bersih-Bersih Lingkungan
Relawan Ganjar bersih-bersih lingkungan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan terus menggalang dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dengan melakukan kegiatan positif. Kali ini, kegiatan yang dilakukan bersih-bersih lingkungan.

Sukarelawan yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR Bersama Ganjar atau biasa disebut Ganjar Creasi (G-Creasi) melakukan kegiatan tersebut bersama masyarakat Jawa Timur.

Salah satunya bersih-bersih lingkungan di daerah Kelurahan Tlogomas, RT 04/RW 06, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 6 Agustus 2023.

Menurut Wakil Koordinator Wilayah Ganjar Creasi Malang, Anwar Sidiq, kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan.

"Tujuannya yaitu menyadarkan bahwa menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan sangatlah penting, terutama lingkungan sekitar yang ada di daerah sini," ujar Anwar dalam keterangannya yang diterima.

Warga diajak bergotong royong untuk membersihkan sampah yang tercecer, khususnya di lingkungannya. Kegiatan ini mendapat antusias dari masyarakat.

“Responsnya cukup baik dan masyarakat begitu antusias ikut dalam acara ini,” kata Anwar.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada warga dan lingkungan, khususnya di Kelurahan Tlogomas, RT 04/RW 06, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

"Harapannya apa yang sudah kami lakukan hari ini benar-benar melekat di masyarakat dan diterapkan, seperti menjaga lingkungannya,” kata Anwar.

