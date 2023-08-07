Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tiba di Bandara Banyuwangi, Anies Baswedan Disambut Kader Partai Koalisi Perubahan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:37 WIB
Tiba di Bandara Banyuwangi, Anies Baswedan Disambut Kader Partai Koalisi Perubahan
Anies Baswedan tiba di Bandara Banyuwangi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Kader dan pengurus Partai NasDem, PKS, dan Demokrat Banyuwangi kompak menyambut kedatangan Bacapres Anies Baswedan di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (7/8/2023).

Mereka memadati pintu kedatangan bandara dengan menggunakan atribut partai masing-masing. Mobil bergambar Demokrat terlihat masuk area parkir bandara.

Penyambutan meriah dari kader akar rumput dari ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu semakin bertambah dengan kehadiran berbagai kelompok relawan, di antaranya Jarnas, Sobat Anies, hingga ManiesWangi yang anggotanya sebagian besar terdiri dari emak-emak.

Ria Pranowo, salah seorang pengurus DPD Nasdem Kabupaten Banyuwangi mengatakan, massa partainya sangat antusias menunggu kedatangan Anies Baswedan. Mereka bahkan sejak jauh-jauh mempersiapkan diri, termasuk membuat yel-yel menarik untuk mereka nyanyikan langsung di depan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, seluruh pengurus dan kader Nasdem di Banyuwangi telah diinstruksikan untuk melakukan kerja-kerja politik di akar rumput. Memperkenalkan Anies di setiap pertemuan resmi maupun dalam bincang-bincang santai antar warga.

"Semua terus bergerak," tegas Ria.

Halaman:
1 2 3
      
