HOME NEWS JATIM

Pemohon SIM di Surabaya Sebut Ujian Praktik Tanpa Angka 8 Lebih Mudah

Nur Syafei , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:34 WIB
Pemohon SIM di Surabaya Sebut Ujian Praktik Tanpa Angka 8 Lebih Mudah
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SURABAYA - Satlantas Polrestabes Surabaya meniadakan lintasan angka 8 dan zig-zag dalam ujian praktik SIM. Peniadaan ini merupakan tindak lanjut perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebagai gantinya adalah lintasan yang berbentuk model huruf S kepada warga yang ingin mengajukan pengurusan SIM.

Peniadaan lintasan 8 dan zig-zag dalam ujian SIM ini rupanya disambut positif warga yang tengah mengajukan permohonan SIM di Satpas Colombo. Salah satunya, Slamet. Ia pun mengaku kaget tapi senang dengan perubahan tersebut lebih realistis dan tetap edukatif.

"Kaget, hari ini ujian praktiknya beda, tapi lebih mudah dan diberikan instruksi juga pelatihan di awal sebelum uji praktik," ujar Slamet, Senin (7/8/2023).

Warga lainnya, Revi, mengatakan bahwa dirinya bisa menjalani ujian praktik SIM tanpa masalah karena lintasannya yang menurutnya tidak terlalu sulit.

"Senang bisa lulus ujian praktik SIM. Pertama kali sudah bisa lulus. Terima kasih Pak Kapolri sudah mempermudah ujian SIM yang lebih mudah dan realistis," kata Revi.

Halaman:
1 2
      
