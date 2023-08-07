Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terungkap, Ini Awal Mula Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana Terima Uang Suap Proyek Bandung Smart City

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |22:18 WIB
Terungkap, Ini Awal Mula Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana Terima Uang Suap Proyek Bandung Smart City
BANDUNG - Wali Kota Bandung non-aktif, Yana Mulyana menceritakan soal awal mula dirinya menerima uang suap dari Sonny Setiadi selaku Direktur Utama PT CIFO.

Hal itu disampaikan Yana Mulyana saat hadir di Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk memberikan kesaksian terkait dengan dugaan kasus suap dalam proyek Bandung Smart City, Senin (7/8/2023).

Menurut Yana, pertemuan dengan Sonny terjadi pada 24 Desember 2022 di Pendopo Bandung atau setelah acara pelantikan sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Pertemuan itu difasilitasi Khairur Rijal yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Bandung.

Saat itu, kata Yana, Khairur menyampaikan kepada dirinya bahwa Sonny hendak bertemu untuk berbicara terkait dengan program corporate social responsibility (CSR) pemasangan WiFi.

"Saudara Khairur Rijal mengatakan 'Itu ada Pak Sonny'. Sonny siapa? Sonny CIFO mau ngasih CSR WiFi gratis, minta petunjuk di titik mana saja pemasangan WiFi gratisnya. Ya udah saya bilang boleh lah. Kemudian, Saudara Sonny masuk, Saudara Rijal keluar," kata Yana.

      
Topik Artikel :
korupsi Yana Mulyana
