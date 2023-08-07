Hary Tanoe Tinjau War Room Bapilu Partai Perindo Sumut

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat meninjau war room Bapilu Perindo Sumut. (MPI)

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Harry Tanoesoedibjo, meninjau langsung Ruang Kendali (War Room) Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo Sumatera Utara di Kompleks Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Senin (7/8/2023) pagi.

Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan Bapilu guna memenangkan Partai Perindo dalam pemilihan umum legislatif di Sumatera Utara pada 2024.

Berdasarkan pantauan MPI, dalam kegiatan ini Hary Tanie didampingi Sekretaris Jenderal Perindo, Ahmad Rofiq, Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Syafril Nasution, serta sejumlah pengurus lainnya.

Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan dan Ketua Bapilu Perindo Sumut, Iskandar menyambut langsung rombongan Hary Tanoe.

Dalam peninjauan itu, Iskandar menjelaskan semua data demografi pemilih dan daerah pemilihan yang ada di Sumatera Utara. Iskandar juga mengungkapkan daerah-daerah yang berpotensi menjadi kantong-kantong suara Perindo pada Pemilu mendatang.

"Secara keseluruhan kita sudah siap untuk bertarung di Pemilu Legislatif mendatang," ujar Iskandar.