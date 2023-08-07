Pimpin Rakor Partai Perindo Sumut, Hary Tanoe: Kita Harus Jadi Partai Besar

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, memimpin rapat koordinasi antara DPP, DPW, DPD serta anggota DPRD dan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan, Senin (7/8/2023).

Rapat koordinasi ini untuk menyampaikan target dan strategi pemenangan yang sudah disusun DPP Partai untuk dilaksanakan secara bersama dan berjaringan di wilayah Sumatera Utara. Agar gerak pemenangan antara pengurus pusat dan daerah serta calon anggota legislatif bisa selaras dan efektif untuk meraih suara sesuai target yang sudah dibuat.

Dalam amanatnya, Hary Tanoe, menegaskan strategi pemenangan ini penting agar Perindo bisa menjadi partai besar hasil Pemilu 2024. Untuk menjadi partai besar, ia menegaskan, Perindo harus mampu meraih persentase suara dua digit di seluruh tingkatan legislatif.

"Partai besar itu harus punya suara double digit, baik di DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Itu yang harus kita capai di 2024," ujarnya.

Hary Tanoe menegaskan, Perindo harus menjadi partai besar agar bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Agar mampu memengaruhi kebijakan sesuai dengan cita-cita Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera.