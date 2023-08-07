Bapilu Perindo Sumut: Secara Keseluruhan, Kita Sudah Siap Bertarung di Pemilu 2024

MEDAN - Ketua Bapilu Perindo Sumut, Iskandar menjelaskan semua data demografi pemilih dan daerah pemilihan yang ada di Sumatera Utara. Iskandar juga mengungkapkan daerah-daerah yang berpotensi menjadi kantong-kantong suara Perindo di Pemilu mendatang.

"Secara keseluruhan kita sudah siap untuk bertarung di Pemilu Legislatif mendatang," kata Iskandar.

Diketahui, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Harry Tanoesoedibjo (HT) meninjau langsung Ruang Kendali (War Room) Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo Sumatera Utara yang berlokasi di Kompleks Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Senin (7/8/2023) pagi.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Bapilu dalam upaya memenangkan Partai Perindo dalam pemilihan umum legislatif di Sumatera Utara pada 2024 mendatang.