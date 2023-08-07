Pemilu 2024, Hary Tanoe Minta Seluruh Kader Perindo di Sumut All Out

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meminta seluruh kader di Sumut all out pada Pemilu 2024. (MPI)

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, meminta seluruh kader, pengurus, anggota legislatif dan bakal calon anggota legislatif untuk bekerja secara maksimal (all out) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Hal itu dikatakan Hary Tanoesoedibjo saat memimpin rapat koordinasi dengan pengurus, anggota DPRD dan bakal calon anggota legislatif Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan, Senin (7/8/2023).

"Kita harus bekerja keras dan all out untuk (target) itu," kata Hary Tanoe.

Ia menyebut, Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu wilayah terpenting untuk dimenangkan. Itu karena Sumut memiliki jumlah pemilih yang termasuk paling besar di Indonesia, bahkan terbesar di Pulau Sumatera.

"Sumut ini ke-4 terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi kita harus menang di sini. Strateginya sudah kita siap dan sudah sampaikan tadi," ucapnya.