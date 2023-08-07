Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pemilu 2024, Hary Tanoe Minta Seluruh Kader Perindo di Sumut All Out

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:25 WIB
Pemilu 2024, Hary Tanoe Minta Seluruh Kader Perindo di Sumut All Out
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meminta seluruh kader di Sumut all out pada Pemilu 2024. (MPI)
A
A
A

 

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, meminta seluruh kader, pengurus, anggota legislatif dan bakal calon anggota legislatif untuk bekerja secara maksimal (all out) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Hal itu dikatakan Hary Tanoesoedibjo saat memimpin rapat koordinasi dengan pengurus, anggota DPRD dan bakal calon anggota legislatif Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan, Senin (7/8/2023).

"Kita harus bekerja keras dan all out untuk (target) itu," kata Hary Tanoe.

Ia menyebut, Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu wilayah terpenting untuk dimenangkan. Itu karena Sumut memiliki jumlah pemilih yang termasuk paling besar di Indonesia, bahkan terbesar di Pulau Sumatera.

"Sumut ini ke-4 terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi kita harus menang di sini. Strateginya sudah kita siap dan sudah sampaikan tadi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement